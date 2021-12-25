Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня 2021 року по 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня.

"Укрзалізниця" на період новорічних свят запустила "Буковельський експрес" за маршрутом Львів - Ясіня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін. Експрес курсуватиме щодня з 25 грудня 2021 року до 16 січня 2022 року, крім 1 та 4 січня. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях", - йдеться у повідомленні.

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"Буковельський експрес" відправлятиметься зі Львова о 06:40 та прибуватиме на кінцеву станцію Ясіня о 12:25.

Зазначається, що новим потягом пасажири можуть менш ніж за 5 годин доїхати до станції Татарів (Буковель), а далі дістатися курорту "Буковель" за 20 хвилин автобусними шатлами.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" за нагоди новорічних свят призначила низку додаткових потягів до гірськолижників курортів.

Йдеться про потяги за маршрутами: Київ – Ужгород (через Славське), Київ – Ворохта (через Буковель), Київ – Івано-Франківськ, Київ – Ворохта (через Буковель), Харків – Львів.

Маршрут потягу Київ – Яремче продовжено до Ворохти (через Буковель).

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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