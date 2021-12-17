Зміни пов'язані з підвищеним попитом в період новорічних свят.

"Укрзалізниця" призначила ще 6 додаткових поїздів у зв'язку з підвищеним попитом в період новорічних свят.

Про це повідомила прес-служба компанія.

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"УЗ" призначає додаткові поїзди за наступними маршрутами: №266/265 Київ – Херсон (відправлення з Києва та Херсона 31 грудня), №222/221 Херсон-Київ (Відправлення з Києва та Херсона 31 Грудня), №123/124 Київ – Одеса (відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси - 1 січня),

Крім того, поїзд №239/240 Київ – Ужгород відправлятиметься з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуватиме до Ужгорода о 12:09. З Ужгорода поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45.

Поїзд №170/253 Київ – Харків відправлятиметься з Києва 31 грудня о 13:50 і прибуватиме до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва поїзд прибуватиме о 8:28.

Поїзд №173/192 Київ – Львів відправлятиметься з Києва 31 грудня о 6:57 і прибуватиме до Львова о 16:58. Зі Львова він відправлятиметься 31 грудня о 23:19 і прибуватиме до Києва о 6:26.

"Укрзалізниця" та додаткові поїзди:

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" призначила ряд додаткових поїздів до новорічних свят у зв'язку з підвищеним попитом на рейси в "лижних" напрямках.

10 грудня 2021 року "Укрзалізниця" заявила про те, що додасть вагони до гірськолижних новорічних поїздів.

13 грудня 2021 року з'явилася інформація про те, що на українському гірськолижному курорті пасажирів поїздів будуть зустрічати автобуси.

Автор: Герасименко Валентина