"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів у Житомирській області

Тепер в Україні немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.

З 5 травня "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів у Житомирській області. Читайте такожКабмін заборонив в'їзд в Україну іноземцям з ІндіїПро це повідомляється на сайті УЗ. З 00:01 Житомирська зона виходить із "червоної" зони епідемічної небезпеки. "Укрзалізниця" відкриває висадку-посадку, а також продаж проїзних документів до/від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблунець, Радулино, Новоград-Волинський, Білокоровичи, Олевськ та на такі рейси: №13/14 Київ - Солотвино; №29/30 Київ - Ужгород; №43/44 Івано-Франківськ - Київ; №45/46 Ужгород - Лисичанськ; №58/57 Ковель - Одеса; №88/87 Ковель - Новоолексіївка; №98/97 Ковель - Київ; №134/133 Миколаїв - Рахів; №142/141 Львів - Бахмут; №188/187 Ковель - Миколаїв; №743/744 Київ - Львів. ."Тепер всі потяги в країні курсують за графіком, нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні", - йдеться у повідомленні. Карантин та коронавірус в Україні: деталі й статистика На даний час у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають 7 областей України: Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська.

Сьогодні, 4 травня, Держкомісія з ТЕБ та НС ухвалила рішення про скасування з 5 травня "червоного" рівня епіднебезпеки в Житомирській області. Регіон переходить у "помаранчеву" карантинну зону.

3 травня в Україні було виявлено 2 тис. 472 нових випадків COVID-19, від ускладнень хвороби померли 166 осіб.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2 млн осіб, померли – 44 тис. 916. Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм. Автор: Людмила Жерновська

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