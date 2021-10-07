Нові маршрути поїздів почнуть перевозити пасажирів із 12 грудня.

Компанія "Укрзалізниця" запускає 22 нових внутрішніх маршрути, які почнуть працювати з 12 грудня.

Про це під час презентації повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський, передає кореспондент УНІАН.

Найбільша кількість нових маршрутів буде на південному напрямку - вісім.

Серед них - два маршрути "Київ - Херсон".

Перший потяг 52/51 щоденно відправлятиметься з Києва о 23:40 та прибуватиме в Херсон о 7:37. У зворотньому напрямку він рушатиме о 23:13 з Херсону та прибуватиме у Київ о 7:04.

"Регіональний експрес" 751/752 щоденно відправлятиметься з Києва о 14:15 та прибуватиме в Херсон о 22:27. У зворотньому напрямку він рушатиме о 9:13 з Херсону та прибуватиме у Київ о 17:05.

Потяг 76/75 "Одеса - Рахів" щоденно відправлятиметься з Одеси о 14:15 та прибуватиме в Рахів о 8:29. У зворотньому напрямку він рушатиме о 13:26 з Рахова та прибуватиме до Одеси о 8:11.

Потяг 203/204 "Чернігів - Одеса" (через Київ та Вінницю) щоденно відправлятиметься з Чернігова о 21:50 та прибуватиме до Одеси о 11:25. У зворотньому напрямку він рушатиме о 13:38 з Одеси та прибуватиме до Чернігова о 4:03.

Потяг 134/133 "Миколаїв - Чернівці" (через Кривий Ріг, Вінницю, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ) щоденно відправлятиметься з Миколаєва о 18:30 та прибуватиме до Чернівців о 22:02. У зворотньому напрямку він рушатиме о 02:06 та прибуватиме до Миколаєва о 5:53.

Потяг 187/188 "Ковель - Миколаїв" (через Луцьк, Кривий Ріг, Херсон) щоденно відправлятиметься з Ковеля о 10:14 та прибуватиме до Миколаєва о 10:13. У зворотньому напрямку він рушатиме о 14:34 та прибуватиме до Ковеля о 13:34.

Потяг 249/250 "Кременчук, Полтава - Бердянськ" (через Харків) відправлятиметься через день з Кременчука о 16:40, з Полтави о 18:21-18:51, з Харкова - о 21:12-21:53 та прибуватиме до Бердянська о 6:58. У зворотньому напрямку він рушатиме о 19:32 та прибуватиме до Харкова о 4:50-5:30, до Полтави о 8:18-8:48, до Кременчка - о 10:22.

Потяг 185/186 "Львів - Бердянськ" (через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Дніпро, Запоріжжя) відправлятиметься через день зі Львова о 10:55 та прибуватиме до Бердянська о 13:00. У зворотньому напрямку він рушатиме о 15:05 та прибуватиме до Львова о 15:40.

На східному напрямку буде сім нових маршрутів:

67/68 "Маріуполь - Львів" відправлятиметься через день з Маріуполя о 13:15 та прибуватиме до Львова о 17:42. У зворотньому напрямку він рушатиме о 23:57 та прибуватиме до Маріуполя о 5:32;

104/103 "Київ - Маріуполь" відправлятиметься за вказівкою з Києва о 15:40 та прибуватиме до Маріуполя о 10:51. У зворотньому напрямку він рушатиме о 19:14 та прибуватиме до Києва о 13:33;

112/111 "Київ - Авдіївка" відправлятиметься через день з Києва о 20:01 та прибуватиме до Авдіївки о 9:20. У зворотньому напрямку він рушатиме о 21:45 та прибуватиме до Києва о 11:04;

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113/114 "Львів - Бахмут" (Через Київ, Харків) відправлятиметься через день зі Львова о 13:11 та прибуватиме до Бахмута о 18:55. У зворотньому напрямку він рушатиме о 23:25 та прибуватиме до Львова о 5:38;

89/90 "Одеса - Лисичанськ" відправлятиметься через день з Одеси о 19:20 та прибуватиме до Лисичанська о 15:34. У зворотньому напрямку він рушатиме о 17:04 та прибуватиме до Одеси о 11:47;

793/794 "Харків - Дніпро, Кривий Ріг" ("Харків - Дніпро" щоденно, Кривий Ріг по днях) відправлятиметься з Харкова о 6:45 та прибуватиме до Дніпра о 10:31 – 10:51, до Кривого Рога о 13:27. У зворотньому напрямку він рушатиме о 15:36 з Кривого Рога та о 18:13 – 18:33 з Дніпра та прибуватиме до Харкова о 22:21;

795/796 "Дніпро - Харків, Бахмут" ("Дніпро - Харків" щоденно, Бахмут по днях) відправлятиметься з Дніпра о 6:23 та прибуватиме до Харкова о 10:07 – 10:30, до Бахмута о 14:18. У зворотньому напрямку він рушатиме о 15:18 з Бахмута та о 19:04 – 19:27 з Харкова та прибуватиме до Дніпра о 23:21.

На західному напрямку буде також сім нових маршрутів:

5/6 "Маріуполь - Ворохта (Рахів)" відправлятиметься через день з Маріуполя о 8-08 та прибуватиме до Ворохти о 10-04. У зворотньому напрямку він рушатиме о 14-02 та прибуватиме до Маріуполя о 17-26;

39/40 "Київ - Рахів" відправлятиметься щоденно з Києва о 19:38 та прибуватиме до Рахова о 9:58. У зворотньому напрямку він рушатиме о 18:38 та прибуватиме до Києва о 8:40;

55/56 "Київ - Яремче" відправлятиметься щоденно з Києва о 15:02 та прибуватиме до Яремче о 4:32. У зворотньому напрямку він рушатиме о 16:03 та прибуватиме до Києва о 6:40;

59/60 "Київ - Чоп" відправлятиметься щоденно з Києва о 20:21 та прибуватиме до Чопа о 12:33. У зворотньому напрямку він рушатиме о 15:00 та прибуватиме до Києва о 9:15;

57/58 "Київ - Ясіня" відправлятиметься щоденно з Києва о 20:21 та прибуватиме до Ясіней о 13:20. У зворотньому напрямку він рушатиме о 14:47 та прибуватиме до Києва о 9:15;

149/150 "Полтава - Чернівці" (через Київ, Львів, Івано-Франнківськ за вказівкою) відправлятиметься щоденно з Полтави о 15:23 та прибуватиме до Чернівців о 12:30. У зворотньому напрямку він рушатиме о 14:13 та прибуватиме до Полтави о 10:40;

25/26 "Одеса - Хуст" (через день, розклад уточнюється).

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Автор: Дмитро Шварц