Поїзд почне курсувати 28 лютого.

"Укрзалізниця" анонсує запуск нового дизель-поїзда за маршрутом Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия.

Про це повідомила прес-служба компанії у Facebook.

Зазначається, що поїзд курсуватиме з 28 лютого по буднях.

Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме в Коломию о 14:34. У зворотному напрямку, поїзд вирушатиме з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуватиме у Львів о 23:27.

"Відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше ніж за 6 годин та сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами", - пишуть у прес-службі.

Читайте також"Про ціну, якість та сечу": журналіст "розніс" умови у вагоні-трансформері УЗЯк повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" отримала у своє розпорядження п'ять нових купейних вагонів, придбаних за кошти з державного бюджету.

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