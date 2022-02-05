В кінці листопада 2021 року на території України утворилося істотне накопичення вагонів у напрямку Польщі.

З 10 лютого будуть зняті всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у Telegram.

"З 10 лютого знімаємо всі обмеження на ж/д транзит в Польщу. Нагадаю, наприкінці листопада на території України утворилося суттєве накопичення вагонів у напрямку Польщі. Найскладнішим був стик Ізов-Грубешів. При нормі в 1500 вагонів, що знаходяться на мережі УЗ і прямують на цей стик, бували дні, коли було і 3200. Польська залізниця на цьому стику приймала близько 8 поїздів на добу, а бували дні, коли і менше. А потрібно було б приймати 10", - повідомив Камишин.

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Він зазначив, що особисто провів більше 5 переговорів з головою правління польської залізниці Кшиштофом Маминські, і завдяки злагодженій роботі команд обох сторін вдалося налагодити роботу стику Ізов-Грубешів.

Також голова правління "Укрзалізниці" сказав, що вірить у можливість істотного приросту вантажообігу з Польщею.

"Тому ми прискореними темпами продовжуємо роботу над електрифікацією ділянки Ковель-Ізов. Це дозволить нам істотно підвищити пропускну здатність цього напрямку з української сторони", - наголошується в повідомленні.

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