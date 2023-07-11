Поїзд відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та п’ятницях.

АТ "Укрзалізниця" призначає на один iз найбільш популярних і завантажених напрямків новий тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem "Інтерсіті+" №720/719 Київ – Харків, який курсуватиме з 16 липня по 9 серпня.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та п’ятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04.

В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та п’ятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56.

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Зазначається, що з 19 липня розклад поїзда буде незначним чином скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Квитки на поїзд можна придбати в застосунку "Укрзалізниці", чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Залізниця в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 липня УЗ оновила свій застосунок. Так, українці під час подорожі зможуть обирати оптимальніші варіанти пересадок, а також змінювати своє місце прямо в дорозі.

Також "Укрзалізниця" у другій половині липня 2023 року запустить "гірські шатли" зі Львова до Ворохти через Яремче та Татарів-Буковель, які забезпечать туристам підвіз до популярного курорту на час закриття на плановий ремонт дільниці "Делятин – Надвірна".

Крім того, з 11 липня "Укрзалізниця" продовжить маршрут поїзда №101/102 Херсон — Київ до Слов’янська. З Києва поїзд вирушатиме по непарних числах о 20:42 та прибуватиме до Слов’янська о 06:48. Зі Слов’янська поїзд відправлятиметься по парних числах о 09:45 прибуттям до столиці о 20:30.

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