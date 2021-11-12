Як і раніше, до Греції українські туристи можуть потрапити з сертифікатом вакцинації, негативним результатом тесту на коронавірус чи довідкою про одужання.

Греція вирішила не змінювати умови подорожей для українців, попри рішення ЄС виключити Україну з "зеленого списку".

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ще одна країна ЄС, Греція, залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих самих умов, що і раніше", – написав Кулеба.

Умови в'їзду до Греції для українців

На даний момент, щоб потрапити на територію Греції, громадянам України необхідно виконати одну з умов (також стосується внутрішнього переміщення між островами):

надати сертифікат вакцинації проти COVID-19 (Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Johnson+Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Sinopharm та інші) в друкованій або цифровій формі, в тому числі в додатку "Дія" з QR-кодом

надати негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття на пункт пропуску в Греції

надати негативний результат тесту на антиген (швидкий тест), який необхідно зробити не раніше ніж за 48 годин до прибуття

надати довідку про перенесену коронавірусну хворобу, видану через 30 днів після дати першого позитивного тесту, і яка діє протягом 180 днів після нього

Читайте такожВідпочинок в Греції: все, що потрібно знати туристам (фоторепортаж)Варто врахувати, що при в'їзді на територію Греції можливе тестування окремих мандрівників методом випадкового відбору. Якщо його результат виявиться позитивним, то з вами зв'яжуться представники МОЗ для переміщення на 14-тиденний карантин в спеціальних готелях за рахунок держави Греція.

Вищезазначені вимоги поширюються також на дітей віком від 12 років.

Крім того, необхідно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.

Як повідомляв УНІАН, раніше Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни.

Автор: Марина Григоренко