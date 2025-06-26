Хоча бюджетні перевізники можуть виглядати привабливо, реальність часто виявляється складнішою, зазначають автори дослідження.

Ні для кого не секрет, що бюджетним авіакомпаніям вдається утримувати нижчі ціни на квитки завдяки безлічі додаткових платних послуг, які не входять до початкової суми – від плати за вибір місця до провезення багажу.

Свіже дослідження компанії Tradingpedia визначило авіакомпанії Європи з найбільшими прихованими зборами у 2025 році.

"Процес бронювання залишається складним, особливо через зростаючу кількість додаткових зборів, що стягуються авіакомпаніями за послуги, які колись були стандартними, починаючи від вибору місця і закінчуючи виправленням імені", – констатували автори дослідження.

Відео дня

Водночас вони попередили, що, згідно з прогнозами, ціни на авіаквитки цьогоріч продовжать зростання, при цьому лоукостери далеко не завжди допоможуть реально заощадити.

"Хоча бюджетні перевізники можуть здатися полегшенням, реальність часто виявляється складнішою. У цьому звіті команда Tradingpedia досліджує справжню вартість перельоту в 2025 році, аналізуючи базові тарифи і повний обсяг прихованих і додаткових зборів, що стягуються великими європейськими авіакомпаніями. Результати проливають світло на те, чи дійсно бюджетні авіакомпанії є економічно ефективними, чи просто сприймаються такими", – ідеться у звіті.

І хоча більшість авіакомпаній показують пасажирам усі можливі додаткові доплати в процесі бронювання, фінальна вартість квитка в такому разі все одно стає відома під кінець оформлення проїзного документа, зазначають автори дослідження.

Збори за багаж

Зазвичай бюджетні авіакомпанії стягують збори за будь-який багаж, що перевищує невелику сумку, яка може поміститися під переднім сидінням, тому перед бронюванням пасажирам необхідно точно дізнатися, скільки їм потрібно буде заплатити, якщо вони хочуть узяти із собою більше багажу, йдеться у звіті.

Наприклад, Ryanair дає змогу безоплатно брати тільки одну невелику сумку (40 см x 20 см x 25 см), тоді як за додатковий багаж доведеться заплатити суму від 6 фунтів стерлінгів (приблизно 7 євро), залежно від його розмірів і часу купівлі (одразу під час бронювання або ближче до дати вильоту).

Плата за вибір місця

Вибір місця, а також вибір додаткового простору для ніг, більшого простору або передніх сидінь зазвичай тягне за собою додаткову плату. Також нерідко потрібно доплачувати за можливість сидіти поруч зі своїми попутниками. Єдиний виняток робиться для маленьких дітей, оскільки компанії завжди намагаються розмістити їх поруч принаймні з одним із дорослих зі своєї групи.

Збори за онлайн-бронювання та реєстрацію

Ще кілька років тому багато авіакомпаній стягували адміністративний збір під час бронювання рейсу, але зараз його майже немає – збори стягуються тільки за бронювання рейсів в аеропорту.

Однак Wizz Air, як і раніше, вимагає від пасажирів сплати адміністративного збору (7-11,5 стерлінгів, або 8-13,5 євро) за бронювання через вебсайт, мобільний застосунок, кол-центр і в аеропорту. На їхньому веб-сайті також все ще присутній системний збір, хоча представник авіакомпанії запевнив авторів дослідження, що він перебуває в процесі видалення, оскільки більше не стягується.

Тим часом, Ryanair не стягує плату за онлайн-бронювання, але будь-яке бронювання, зроблене в аеропорту, обкладається солідною комісією в розмірі 50 фунтів стерлінгів (близько 60 євро).

Інші збори, які можуть бути приховані

Зазвичай послуги, за які пасажири платять додатково, є необов'язковими, наприклад, додатковий простір для ніг або додатковий багаж, що реєструється. Зрозуміло, також доведеться доплатити за їжу на борту літака, бронювання автомобілів тощо. Однак у деяких випадках у пасажирів немає вибору, окрім як придбати ці "необов'язкові" послуги.

Одним із них є адміністративний збір за групу – він становить 8,93 фунтів стерлінгів (близько 10 євро), якщо ви летите з Wizz Air, але з easyJet групові бронювання стягують (20 фунтів стерлінгів, або близько 23 євро з людини).

Крім того, у Ryanair є комісія за оплату карткою, тому з вас може стягуватися відсоток від загальної суми транзакції, якщо ви платите кредитною або дебетовою карткою.

Пасажирам із немовлятами (молодше 2 років на момент польоту) не потрібно купувати квиток, але є обов'язкова плата. У Wizz Air вона становить 27,22 фунтів стерлінгів (близько 33 євро), тоді як у easyJet або Ryanair вона становить 25 фунтів стерлінгів (близько 29 євро), а у Jet2 – 20 фунтів стерлінгів (близько 23 євро). Norwegian, тим часом, пропонує дитячі квитки за ціною 10% від дорослого тарифу плюс будь-які аеропортові збори, а Vueling стягує дитячий збір, який варіюється від 13,33 до 137,82 фунтів стерлінгів (близько 15-160 євро) залежно від тарифу для дорослого, пункту призначення і дати польоту.

Ще один прихований збір – це так званий "рятувальний збір", що стягується деякими авіакомпаніями, коли пасажир запізнюється на рейс. Якщо мандрівник прибуває в аеропорт прямо перед зльотом або незабаром після нього, він може заплатити рятувальний збір, і йому нададуть місце на наступному рейсі. EasyJet стягує 110 фунтів стерлінгів (близько 130 євро з людини), Wizz Air – 106 фунтів стерлінгів (близько 125 євро), а Ryanair – 100 фунтів стерлінгів (близько 117 євро). Рятувальний збір Vueling найдешевший – 96,45 фунтів стерлінгів (близько 113 євро).

"Зрозуміло, є багато інших зборів, які можуть стягуватися з вас крім фактичної вартості авіаквитка, тому вам потрібно переконатися, що ви знаєте всю політику перевізника щодо багажу, скасування рейсу або подорожі з дітьми, і це лише деякі з них", – підсумували автори дослідження.

Авіакомпанії з найбільшими прихованими зборами у 2025 році

Очолив антирейтинг угорський лоукостер Wizz Air, пасажирам якого доведеться доплатити 222,75 фунтів стерлінгів (близько 261 євро), якщо вони захочуть скористатися всіма додатковими послугами.

За ним іде ірландський Ryanair з 219,74 фунтів стерлінгів (близько 258 євро) можливих додаткових доплат.

Проте, найвища доплата за другий предмет ручної поклажі в іспанського бюджетного перевізника Vueling – 39,42 фунтів стерлінгів (близько 46 євро), який посів третє місце в загальному рейтингу – 211,77 фунтів стерлінгів (близько 248 євро) ймовірних доплат. Також у цього перевізника найвища плата за один предмет зареєстрованого багажу – 65,42 фунтів стерлінгів (близько 77 євро).

А ось вибір місця найдорожче обходиться пасажирам Norwegian – 31,03 фунтів стерлінгів (близько 36 євро).

Інші новини авіакомпаній

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі влада Євросоюзу активно просуває зміни до правил провезення ручної поклажі на всіх авіарейсах, які встановлять єдиний розмір сумки, яку пасажирам буде дозволено брати на рейси.

Тим часом, у Польщі після численних скарг пасажирів ініціювали перевірку щодо Ryanair і Wizz Air через політику щодо багажу.

Своєю чергою Ryanair не так давно ввів величезні штрафи для буйних пасажирів, які зривають рейси.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.