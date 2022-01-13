На західний напрямок у період новорічних та різдвяних свят припало 44% пасажиропотоку "Укрзалізниці".

У період новорічних та різдвяних свят з 23 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року найбільшим попитом серед пасажирів користувалися поїзди "Лисичанськ - Ужгород" та "Дніпро - Трускавець".

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що західний напрямок став найпопулярнішим серед українців у святковий період - на нього припало 44% пасажиропотоку "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, обсяги перевезень до рекреаційних зон Карпат збільшились навіть у порівнянні з "доковідним" періодом 2019/2020 років. Зокрема, по станції Татарів (Буковель) пасажиропотік зріс на 280%, по станції Яремче - 56%, Ясіня - трохи більше, ніж на 50%, а по станції Ворохта збільшення склало майже 45%.

Найбільш популярними поїздами за кількістю перевезених пасажирів у святковий період стали такі: № 45/46 Ужгород - Лисичанськ (47,2 тис. пас.); № 41/42 Дніпро - Трускавець (33,6 тис. пас.); № 55/56 Київ - Рахів (29,1 тис. пас.); № 135/136 Одеса - Чернівці (24,8 тис. пас.); № 122/121 Миколаїв - Київ (24,6 тис. пас.).

Читайте такожВ Україні встановлено абсолютний рекорд з продажу автомобілів: що зараз купуютьТакож "Укрзалізниця" визначила топові поїзди за абсолютним показником населеності (95-100%): поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, № 71/72 Київ - Запоріжжя, № 45/46 Ужгород - Лисичанськ.

Зазначається, що новопризначені поїзди, що курсують з 12 грудня 2021 року - моменту запровадження нового графіка перевезень на 2022 рік - також користувались популярністю.

За майже місяць курсування наступними поїздами скористалась така кількість пасажирів: № 55/56 Київ - Рахів (29,1 тис. пас.); № 114/113 Львів - Бахмут (19,2 тис. пас.); № 68/67 Маріуполь - Львів (14,8 тис. пас.); № 59/60 Київ - Чоп (14,2 тис. пас.); № 6/5 Маріуполь - Рахів (9,1 тис. пас.).

Що передувало

У зв'язку з підвищеним попитом "Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів на період різдвяних свят. За даними компанії, близько 10 тисяч українців зустріли Новий рік у поїздах.

За період новорічних свят "Укрзалізниця" перевезла 1,5 млн пасажирів. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період 2020/2021 років.

У найпіковіший день, 9 січня, компанія перевезла 105 тисяч пасажирів.