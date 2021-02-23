Це питання планується обговорити на саміті ЄС, який розпочнеться в четвер.

Міністр туризму Греції Харріс Теохаріс закликав запровадити сертифікати вакцинації, що дозволить відновити масовий туризм вже цього літа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Деякі країни зараз дуже заклопотані. Нам потрібно рухатися швидше", - сказав він, оскільки країни Північної Європи, схоже, не бажають рухатися вперед з впровадженням цієї ідеї в життя.

Зазначається, що економіка Греції значною мірою залежить від міжнародного туризму. Але пізнє відкриття туристичного сезону минулого року було недостатнім для зменшення тягаря на бізнес, який постраждав внаслідок пандемії коронавірусу.

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Питання щодо запровадження паспортів вакцинації планується обговорити на саміті ЄС, який розпочнеться в четвер.

Паспорт вакцинації: що відомо

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Автор: УНІАН