Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) в березні збільшить кількість частот на напрямку Київ - Тбілісі (Грузія) - Київ, що пов'язано з постановою уряду Грузії про відкриття кордонів для іноземних туристів з 1 березня 2021 року.
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Зазначається, що авіакомпанія збільшить кількість частот до 4 рейсів на тиждень, а вже з 28 березня - до 5 рейсів на тиждень.
Зокрема, виліт рейсу Київ (KBP) - Тбілісі (TBS) - PS511 запланований на 19:20 щосереди, щоп'ятниці і щонеділі; виліт літака з Тбілісі (TBS) - Київ (KBP) - PS512 - на 06:15 щопонеділка, щочетверга і щосуботи; виліт рейсу Київ (KBP) - Тбілісі (TBS) - PS513 - на 09:50 щовівторка і щочетверга, і виліт літака з Тбілісі (TBS) - Київ (KBP) - PS514 - на 14:35 щовівторка і щочетверга.
Прес-служба зазначила, що розклад вильотів з Києва і Тбілісі став зручнішим для подорожей пасажирів.
Відновлення туризму в Грузії
- З 1 березня Грузія знову відкриває кордони для туристів майже після річного карантину. Для перетину грузинського кордону всім громадянам України необхідно буде пред'явити два ПЛР-тести - один тест зроблено протягом останніх 72 годин, другий тест - через три дні перебування в країні.
- 26 березня МОЗ України перемістив Грузію в "зелену" карантинну зону, а тому по поверненню з цієї країни більше не доведеться йти на самоізоляцію або здавати тест на коронавірус. Однак варто врахувати, що перегляд карантинних зон відбувається щотижня.
Плани МАУ на 2021 рік
- Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 13 березня 2021 року відновлює польоти з Києва до Баку (Азербайджан).
- Раніше авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомила, що з 1 березня починає поступове відновлення своєї мережі рейсів, які були скасовані через карантин, а також збільшує кількість частот на найбільш популярних напрямках.
- Також МАУ запропонувала Кабміну спростити умови в'їзду в Україну для вакцинованих від коронавірусу іноземців, щоб підтримати українську авіагалузь.
- Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».
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