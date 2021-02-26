Авіакомпанія збільшить кількість частот у березні до 4 рейсів на тиждень, а вже з 28 березня - до 5 рейсів на тиждень.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) в березні збільшить кількість частот на напрямку Київ - Тбілісі (Грузія) - Київ, що пов'язано з постановою уряду Грузії про відкриття кордонів для іноземних туристів з 1 березня 2021 року.

Читайте такожМАУ влаштувала великий весняний розпродаж

Зазначається, що авіакомпанія збільшить кількість частот до 4 рейсів на тиждень, а вже з 28 березня - до 5 рейсів на тиждень.

Зокрема, виліт рейсу Київ (KBP) - Тбілісі (TBS) - PS511 запланований на 19:20 щосереди, щоп'ятниці і щонеділі; виліт літака з Тбілісі (TBS) - Київ (KBP) - PS512 - на 06:15 щопонеділка, щочетверга і щосуботи; виліт рейсу Київ (KBP) - Тбілісі (TBS) - PS513 - на 09:50 щовівторка і щочетверга, і виліт літака з Тбілісі (TBS) - Київ (KBP) - PS514 - на 14:35 щовівторка і щочетверга.

Прес-служба зазначила, що розклад вильотів з Києва і Тбілісі став зручнішим для подорожей пасажирів.

Відновлення туризму в Грузії

З 1 березня Грузія знову відкриває кордони для туристів майже після річного карантину. Для перетину грузинського кордону всім громадянам України необхідно буде пред'явити два ПЛР-тести - один тест зроблено протягом останніх 72 годин, другий тест - через три дні перебування в країні.

26 березня МОЗ України перемістив Грузію в "зелену" карантинну зону, а тому по поверненню з цієї країни більше не доведеться йти на самоізоляцію або здавати тест на коронавірус. Однак варто врахувати, що перегляд карантинних зон відбувається щотижня.

Плани МАУ на 2021 рік

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 13 березня 2021 року відновлює польоти з Києва до Баку (Азербайджан).

Раніше авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомила, що з 1 березня починає поступове відновлення своєї мережі рейсів, які були скасовані через карантин, а також збільшує кількість частот на найбільш популярних напрямках.

Також МАУ запропонувала Кабміну спростити умови в'їзду в Україну для вакцинованих від коронавірусу іноземців, щоб підтримати українську авіагалузь.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець