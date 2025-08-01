Wizz Air додав десяток нових маршрутів з Польщі: будуть зручними для українців

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових маршрутів з аеропортів польських міст Катовіце та Краків, що наразі є дуже популярними серед українців.
Як повідомив авіаперевізник на своїй сторінці в Instagram, незабаром з Катовіце можна буде полетіти в такі міста Європи:
- Брашов (Румунія);
- Маастрихт (Нідерланди);
- Бріндізі (Італія);
- Ламеція-Терме (Італія);
- Фаро (Португалія);
- Порту (Португалія).
Тим часом, з Кракова нові рейси будуть виконуватися до наступних міст:
- Таллінн (Естонія);
- Більбао (Іспанія);
- Верона (Італія);
- Вільнюс (Литва).
Крім того, угорський лоукостер додав кілька нових рейсів зі столиці Північної Македонії Скоп'є:
- Стокгольм (Швеція);
- Мадрід (Іспанія);
- Барі (Італія);
- Ларнака (Кіпр);
- Прага (Чехія).
Деякі з нових рейсів почнуть виконуватися вже з кінця жовтня 2025 року, а запуску деяких доведеться чекати до кінця березня 2026 року, коли стартує новий літній розклад. Усі квитки вже доступні для бронування на сайті чи в додатку Wizz Air.
Інші доступні авіарейси з Польщі
Як повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air також оголосив про повернення до аеропорту "Варшава-Модлін" після 13-річної перерви. Вже з жовтня 2025 року лоукостер запустить 11 маршрутів з другого аеропорту польської столиці.
Крім того, ірландський лоукостер Ryanair оголосив про розширення своєї польотної програми через аеропорт "Варшава-Модлін", плануючи перевізник додати звідти 25 нових маршрутів.
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