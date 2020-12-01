Нові обмеження набирають чинності з сьогоднішнього дня і діятимуть два тижні.

З 1 грудня Хорватія посилює правила перетину кордону для іноземців, в тому числі і для громадян України. Дані обмеження діятимуть до 15 грудня включно.

Читайте такожУкраїна оновила список країн "зеленої" та "червоної" зони: кілька країн Європи "позеленішали"Про це повідомило посольство України в Хорватії на сторінці в Facebook.

Згідно з новими правилами українцям буде дозволено в'їзд при наявності негативного результату ПЛР-тесту. Його необхідно зробити не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону, або з обов'язковим проходженням самоізоляції до здачі ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Заборона на перетин кордону не поширюється на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС і прибувають до Хорватії з країн Євросоюзу. При цьому ці країни повинні входити до "зеленого списоку", визначених Європейським центром з контролю і профілактики захворювань.

Громадяни України з дозволом на проживання в країнах ЄС, які проїжджали транзитом без затримання через інші країни ЄС в контрольно-пропускні пункти Хорватії, на прикордонному переході повинні довести, що вони не затримувалися в транзитних країнах, і в цьому випадку заборона не поширюється на них.

Також уряд Хорватії визначив перелік українців, які постійно проживають в Україні, але мають право в'їжджати в країну на виняткових підставах:

медичні працівники, дослідники в галузі охорони здоров'я, працівники по догляду за людьми похилого віку;

прикордонник;

працівники транспортної сфери;

дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні службових обов'язків;

особи, які подорожують транзитом;

особи, які подорожують з метою навчання;

моряки;

особи, які подорожують з невідкладних особистих / сімейних причин, ділових причин або мають інші економічні інтереси.

Уточнюється, що особи, які слідують по Хорватії транзитом, повинні покинути її територію протягом 12 годин після в'їзду.

При перетині кордону і перебуванні в Хорватії всі особи зобов'язані дотримуватися епідеміологічних заходів безпеки, загальних та спеціальних рекомендацій або інструкцій хорватського інституту громадського здоров'я.

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Автор: Ірина Погоріла