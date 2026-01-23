Туристи починають відмовлятися від поїздок до Гренландії через заяви Трампа

Увага Дональда Трампа до Гренландії спочатку сприяла інтересу з боку туристів, але тепер деякі з них відкладають поїздки на острів.

2025 рік мав дати поштовх розвитку туризму в Гренландії, адже з відкриттям нового міжнародного аеропорту в столиці Нуук там очікували приймати більше іноземних мандрівників.

Однак загострення претензій президента США Дональда Трампа до цієї арктичної країни ризикує поставити під загрозу спроби місцевого туристичного бізнесу залучити більше бажаних гостей.

Як зазначив у коментарі Business Insider генеральний директор туристичної компанії Raw Arctic Каспер Франк Меллер, який займається організацією ексклюзивних турів до Гренландії, з одного боку, інтерес США і геополітична напруженість підвищили інтерес туристів до країни. Однак це також посилило невизначеність і обережність серед туристів.

"Коли Трамп знову підняв тему захоплення Гренландії на початку 2025 року, ми побачили різкий сплеск інтересу з боку туристів, які бажають відвідати країну. Спочатку це дуже добре позначилося на бізнесі, тому що це вивело нас на світову карту і в підсвідомість людей. Однак вся ця ситуація зі США викликала ще більше побоювань через те, що ми бачили у Венесуелі. За словами Трампа ховається набагато більша сила, що викликало побоювання не тільки серед жителів Гренландії, але і в світовому порядку", – констатував Меллер.

За його словами, геополітичні проблеми зазвичай мають серйозні наслідки для туризму в цілому і для того, як люди витрачають свої гроші.

"Відвідування Гренландії дороге. Більшість людей не бронюють тут короткі поїздки на вихідні... Деякі люди витрачають свої заощадження на подорож всього життя, щоб приїхати сюди. Тому, коли виникає геополітична нестабільність, люди стають більш обережними у своїх витратах. Це не унікально для Гренландії, але ми відчуваємо це дуже гостро прямо зараз", – зазначив співвласник Raw Arctic, додавши, що після рейду США на Венесуелу близько 20-30 їхніх потенційних клієнтів перебувають в режимі очікування, заявляючи, що вони збираються почекати, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Проте він зазначає, що його компанія продовжує інвестувати в свій розвиток, незважаючи на потенційні ризики.

"Особисто для мене ситуація з США викликає змішані почуття. Я відносно молодий, і це моє майбутнє. На кону мій час. Звісно, мене турбує стан справ, але є якась логічна частина мене, яка впевнена, що США нас не придбають, тому що це занадто великий ризик для національних відносин", – поскаржився 28-річний Меллер.

При цьому він зазначив, що ситуація, яка склалася, зробила Гренландію менш поляризованою, адже ще рік тому, після загальних виборів, одна частина країни хотіла розірвати зв'язки з Данією і домогтися швидкої незалежності, а інша – залишитися з Данією і домагатися незалежності повільніше.

"Коли ми говоримо про незалежність, є дві складові. Одна – культурна незалежність. Я думаю, що саме цього ми зараз домагаємося як народ, і саме цьому сприяв останній рік. А інша – економічна. Ми отримуємо близько 628 мільйонів доларів на рік від датського цільового гранту, що стабілізує економіку Гренландії. Я думаю, економічна ситуація виглядала б інакше, якби зв'язки були розірвані негайно. Зараз я бачу, що інтерес Трампа до острова призводить до зниження поляризації Гренландії. Ми не хочемо бути американцями. Ми не хочемо бути данцями. Ми хочемо бути гренландцями. Питання лише в тому, коли нам слід розірвати зв'язки", – підсумував він.

Чому Дональд Трамп націлився на Гренландію

Вперше Дональд Трамп підняв тему купівлі Гренландії в 2019 році, під час свого першого президентського терміну. Після свого переобрання на другий термін, на початку 2025 року він знову підняв цю тему, тільки тепер в більш агресивній формі.

Офіційно своє бажання отримати Гренландію американський президент пояснює необхідністю зробити її частиною системи захисту США від Росії та Китаю. Однак частина аналітиків пояснює це банальними претензіями на місцеві ресурси, тоді як любителі конспірології взагалі заявляють, що Гренландія потрібна Трампу для того, щоб увійти в історію як той, хто зробить США більшими.

