Драма навколо Гренландії: Трамп заспокоївся після переговорів з Рютте, - CNN

Після напружених заяв щодо Гренландії президент США різко пом’якшив позицію – вирішальну роль у цьому відіграв Марк Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте став головним посередником президента США Дональда Трампа у відносинах з Європою після несподіваного дипломатичного повороту під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише CNN.

Саме після зустрічі з Рютте американський лідер відмовився від погроз застосування сили щодо Гренландії та призупинив запровадження торговельних тарифів проти європейських країн.

Ще кілька днів тому європейські лідери готувалися до серйозної кризи у відносинах зі США на тлі жорстких заяв Трампа про можливе встановлення американського контролю над Гренландією. Виступаючи в Давосі, президент США різко критикував ЄС, однак водночас виключив силовий сценарій анексії острова, що дозволило знизити напруженість.

Подальший перелом стався після переговорів Трампа з Марком Рютте. За їхніми підсумками президент США оголосив про досягнення рамкової домовленості щодо Гренландії та відмову від мит проти країн ЄС, які виступали проти його планів. Деталі можливої угоди наразі не розголошуються.

Ключовий переговорник Європи

Аналітики зазначають, що Рютте став для Європи ключовою фігурою у комунікації з Трампом. Колишній багаторічний прем’єр-міністр Нідерландів відомий прагматичним стилем і вмінням знаходити спільну мову навіть у конфліктних ситуаціях. Його особисті стосунки з Трампом формувалися ще під час першого президентського терміну американського лідера.

Рютте неодноразово публічно підтримував ініціативи Трампа – від збільшення оборонних витрат країн НАТО до зусиль щодо завершення війни між Росією та Україною. Його компліментарний стиль, зокрема приватні повідомлення Трампу, які той публікував у соцмережах, викликали критику серед європейських політиків. Сам Рютте визнав, що така позиція зробила його непопулярним у Європі, але наполягає на її ефективності.

На тлі цих контактів минулорічний саміт НАТО завершився рекордним зростанням оборонних бюджетів країн-членів, а форум у Давосі цього тижня, ймовірно, допоміг уникнути масштабної торговельної війни між США та ЄС.

У НАТО наголошують, що Рютте не пропонував компромісів щодо суверенітету Данії над Гренландією. За його словами, переговори зосереджувалися на питаннях безпеки в Арктиці та не відволікатимуть ресурси від підтримки України.

Попри зниження напруженості, криза остаточно не вичерпана. Видання наголошує, що Трамп і надалі наполягає на контролі США над Гренландією, а переговори між Вашингтоном, Копенгагеном і Нууком триватимуть. Європейські лідери тим часом готуються до нових консультацій, усвідомлюючи, що стабільність трансатлантичних відносин залишається крихкою.

Гренландія в центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, у Давосі Трамп несподівано оголосив, що США не будуть використовувати силу для встановлення контролю над Гренландією і "ввічливо просять" продати їм цей острів.

У своїй промові він пустився в тривалі обґрунтування американських прав на Гренландію, посилаючись на історичні заслуги і нинішню військову міць США, а також на військову слабкість Данії.

