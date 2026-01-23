Де в Європі тепло в березні: названо чотири сонячних місця, де можна відігрітися

Стовпчики термометрів у цих містах на початку весни можуть підніматися до +18°C.

Якщо в Україні березень може бути ще досить холодним, то на півдні Європи є чимало теплих і сонячних напрямків, куди можна поїхати, щоб відігрітися.

Тим часом, досвідчені мандрівники нерідко обирають для поїздок перший місяць весни, оскільки в цей час ще можна знайти сонячні європейські курорти за розумними цінами, при цьому максимально використовуючи прохолодну погоду для планування більш масштабних екскурсійних маршрутів.

Видання про подорожі Which? Travel відібрало чотири чудові теплі напрямки Європи, які варто відвідати в березні, та ще й не за всі гроші світу.

Де в Європі сонячно і недорого в березні 2026

Катанія, Італія

Середня максимальна температура: +18°C

Хоча знаменитий вулкан Етна на Сицилії може бути покритий снігом навіть у березні, температура в одному з найкрасивіших міст острова Катанії вже є досить комфортною для прогулянок його приголомшливими бароковими вуличками.

Помірна температура і сонячна погода ідеально підходять для довгих прогулянок, дозволяючи побачити більше, ніж в розпал літа, включаючи церкву Сант-Агата і собор Святої Агати, а також сади, монастирі та блошині ринки, які пропонує місто. Ще одне must visit – знаменитий рибний ринок Ла Пескерія недалеко від площі Дуомо.

Альмерія, Іспанія

Середня максимальна температура: +17°C

Андалузька столиця може похвалитися більш ніж 200 кілометрами диких пляжів. Альмерія славиться своїми пустельними пейзажами, які можна було побачити у фільмах про Індіану Джонса і популярних телесеріалах на кшталт "Доктора Хто" і "Гри престолів".

Любителі історії та архітектури можуть ознайомитися тут із стародавньою фортецею Алькасаба, міським собором 1524 року, арабськими колодязями та збереженими притулками часів громадянської війни в Іспанії.

Тим часом, комфортна температура в межах +15-20°C створює прекрасні умови для піших прогулянок природним парком Кабо-де-Гата.

Порту, Португалія

Середня максимальна температура: +16°C

У міру того, як популярність Лісабона серед туристів досягає захмарних висот, Порту пропонує щось більш неквапливе – особливо для тих, хто відвідує місто в березні. Це не зовсім літня погода для відпочинку, але коли починають цвісти магнолії і сонце відбивається від барвистих азулежу, березень дає відвідувачам можливість досліджувати це невелике горбисте місто пішки, насолоджуючись довгими обідами, дегустацією вин і прогулянками вздовж річки Дору.

Відвідавши місто на початку березня, також можна потрапити на заключну частину Міжнародного кінофестивалю в Порту, який цього року пройде з 27 лютого по 8 березня. Або ж не поспішаючи прогуляйтеся по знаменитих вуличних ринках Порту-Белу (щосуботи на площі Карлоса Альберту), Меркадо да Алегрія (щонеділі в Жардім-ду-Пассейо-Алегрі) і трохи більш туристичному ринку Рібейра, де можна знайти безліч кераміки, гравюр, ювелірних виробів і делікатесів, які можна привезти додому.

Середня максимальна температура: +16°C

Унікальне поєднання історичних пам'яток, мальовничих природних місць і просторих пляжів Криту можна відчути в березні при комфортній температурі та без натовпів туристів, характерних для високого сезону.

Протягом місяця на гостей острова чекає шість годин чудового сонячного світла, а кількість дощових днів у місяці становить всього вісім. Елунда, Ханья і Ретімно – найтепліші райони острова, а в Сіссі трохи прохолодніше – +14°C.

Столиця Криту, Іракліон, рясніє історичною архітектурою, але не варто випускати з уваги жваве портове місто Ханья, в архітектурі якого простежуються венеціанські, єгипетські та османські впливи, а його історія сягає 14 століття. Серед найближчих визначних пам'яток – природний заповідник Елафонісі з його природними рожевими пляжами і безтурботне озеро Курнас.

Інші ідеї для весняних подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Lonely Planet назвав 10 найкращих місць Європи для весняних канікул, якими в цей час можна буде насолодитися в повній мірі без натовпів. Очолив рейтинг португальський регіон Західний Алгарве.

Також видавництво визначило 13 найкращих напрямків Європи для відвідування цієї весни, розбивши їх при цьому по місяцях.

