Погрітися і не тільки: названо найкращі місця Європи для весняної відпустки

Також експерти назвали найкращий місяць для відвідування кожного з них.

Поки Україна разом з усією Європою потерпає від лютих морозів і снігопадів, багато людей починають замислюватися про весняну відпустку – щоб погрітися і не тільки.

Найбільше у світі видавництво про подорожі Lonely Planet назвало 13 найкращих напрямків Європи для відвідування цієї весни, розбивши їх при цьому по місяцях.

Куди поїхати в березні 2026

Алгарве, Португалія: для йоги, серфінгу і піших прогулянок.

Майорка, Іспанія: для насолоди весняним цвітінням дерев.

Пелопоннес, Греція: для огляду стародавніх пам'яток без виснажливої спеки.

Стамбул, Туреччина: для весняного сіті-брейку.

Куди поїхати в квітні 2026

Озеро Маджоре, Італія: для елегантного відпочинку.

Азорські острови, Португалія: для спостереження за дикою природою і тваринами.

Лошинь, Хорватія: для активного відпочинку на природі.

Лас-Альпухаррас, Іспанія: для вивчення мальовничих селищ.

Кекенхоф, Нідерланди: для спостереження за цвітінням тюльпанів

Куди поїхати в травні 2026

Коннемара, Ірландія: для мальовничої автомобільної подорожі.

Долина Луари, Франція: для гурманів.

Фарерські острови: для насолоди приголомшливими пейзажами.

Боснія і Герцеговина: найкраще місце, де можна знайти всього потроху.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше видання про подорожі та розваги Time Out визнало столицю Боснії і Герцеговини Сараєво найкращим бюджетним напрямком для європейського сіті-брейку цього року.

У свою чергу видання Euronews Travel назвало чудові міста, якими можна замінити найпопулярніші місця Європи, не втративши при цьому в якості відпочинку.

