Погрітися і не тільки: названо найкращі місця Європи для весняної відпустки

Поки Україна разом з усією Європою потерпає від лютих морозів і снігопадів, багато людей починають замислюватися про весняну відпустку – щоб погрітися і не тільки.
Найбільше у світі видавництво про подорожі Lonely Planet назвало 13 найкращих напрямків Європи для відвідування цієї весни, розбивши їх при цьому по місяцях.
Куди поїхати в березні 2026
- Алгарве, Португалія: для йоги, серфінгу і піших прогулянок.
- Майорка, Іспанія: для насолоди весняним цвітінням дерев.
- Пелопоннес, Греція: для огляду стародавніх пам'яток без виснажливої спеки.
- Стамбул, Туреччина: для весняного сіті-брейку.
Куди поїхати в квітні 2026
- Озеро Маджоре, Італія: для елегантного відпочинку.
- Азорські острови, Португалія: для спостереження за дикою природою і тваринами.
- Лошинь, Хорватія: для активного відпочинку на природі.
- Лас-Альпухаррас, Іспанія: для вивчення мальовничих селищ.
- Кекенхоф, Нідерланди: для спостереження за цвітінням тюльпанів
Куди поїхати в травні 2026
- Коннемара, Ірландія: для мальовничої автомобільної подорожі.
- Долина Луари, Франція: для гурманів.
- Фарерські острови: для насолоди приголомшливими пейзажами.
- Боснія і Герцеговина: найкраще місце, де можна знайти всього потроху.
Інші ідеї для подорожей у 2026 році
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше видання про подорожі та розваги Time Out визнало столицю Боснії і Герцеговини Сараєво найкращим бюджетним напрямком для європейського сіті-брейку цього року.
У свою чергу видання Euronews Travel назвало чудові міста, якими можна замінити найпопулярніші місця Європи, не втративши при цьому в якості відпочинку.
