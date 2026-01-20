Lonely Planet назвав 10 найкращих місць Європи для весняних канікул: що вони пропонують

Навесні в цих місцях зазвичай немає натовпів туристів, тому можна буде насолодитися ними в повній мірі.

Весняні місяці, з березня по травень, є ідеальним часом для подорожей Європою, оскільки зимові натовпи вже розійшлися, а літні туристи ще не приїхали. При цьому холоди поступово відступають, а природа оживає.

Найбільше в світі туристичне видавництво Lonely Planet назвало десять найкращих напрямків Європи для весняної відпустки, також зазначивши, чим саме кожен з них може зацікавити туристів:

Відправляйтеся сюди, щоб в тиші та спокої помилуватися майже безлюдними середземноморськими пляжами, поспостерігати за дикими тваринами, що прокидаються від зимової сплячки, і стати свідком сезонного цвітіння польових квітів на гірських схилах, в зелених долинах і вздовж узбережжя. Навесні в містах панує легка жвава атмосфера: потепління, тераси кафе і готелі поступово заповнюються, але головні визначні пам'ятки тут далеко не так переповнені, як влітку.

10 найкращих європейських напрямків для весняних канікул у 2026 році

Відео дня

Західний Алгарве, Португалія: порожні просторі пляжі та серфінг. Сан-Мігель, Азорські острови, Португалія: приголомшливі природні пейзажі. Озеро Констанц, Німеччина: велотуризм. Корфу, Греція: піші прогулянки і відпочинок на пляжах. Мадейра, Іспанія: весняне цвітіння. Північна Майорка, Іспанія: автомобільна подорож мальовничими гірськими містечками. Пемброкшир, Уельс: хайкінг уздовж узбережжя. Женевське озеро, Швейцарія: дослідження на човні або поїзді. Південно-західні фіорди, Норвегія: милування водоспадами. Східне узбережжя Сардинії, Італія: дослідження острова без натовпів.

Інші ідеї для подорожей у 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти назвали десять маловідомих міст Європи, популярність яких різко зросте цього року. Згідно зі свіжим аналізом, найбільший сплеск інтересу серед туристів на даний момент відчуває іспанське місто Сеговія.

Також було визначено десять найкращих бюджетних напрямків для сіті-брейку в 2026 році. Цей рейтинг очолила столиця Боснії і Герцеговини Сараєво, яку багато туристів абсолютно несправедливо ігнорують на своїй мапі подорожей.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.