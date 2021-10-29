До списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд, додали Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу.

У Європейському Союзі оновили список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції, і знову підтвердили чинність дозволу туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

Як йдеться у повідомленні Ради Євросоюзу, оновлено список третіх країн, окремих адміністративних регіонів і територій, щодо громадян, яких карантинні обмеження на зовнішніх кордонах підлягають поступовому скасуванню, починаючи з 28 жовтня.

Зокрема, до списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд, додали Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу.

Також в ЄС й надалі діє дозвіл на в'їзд громадянам з таких держав, як Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Йорданія, Кувейт, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, ОАЕ, Уругвай, а також Китай, але у тому разі, якщо китайська влада теж на принципах взаємності скасує обмеження для громадян країн-членів ЄС.

Читайте такожВ'єтнам має намір з листопада частково скасувати карантин для туристівСписок цих країн буде й надалі переглядатися кожні два тижні і, в разі необхідності, може оновлюватися.

Крім того, згідно з повідомленням, обмеження на подорожі можуть бути скасовані для спеціальних адміністративних регіонів Китаю - Гонконг і Макао.

Окремо сказано, що поступово можна скасовувати обмеження для Тайваню як для утворення, яке не визнане як держава принаймні одною країною-членом ЄС.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають вважатися резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС.

Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгеном: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Читайте такожБолгарія 30 жовтня закриває в'їзд українським туристамЯк повідомляв УНІАН, вже другий тиждень поспіль очікувалося, що Україну можуть виключити зі списку країн, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії.

26 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС докладає зусиль для збереження можливості українцям подорожувати в Євросоюз на випадок виключення України із "зеленого" списку

Раніше речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначав, що, у разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої" зони, це не скасує безвізовий режим. Він пояснив, що таке рішення лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення може бути переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

Автор: Віталій Саєнко