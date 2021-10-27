Цього тижня в ЄС не виключать жодну країну зі списку держав, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії, з'ясував журналіст.

Україна принаймні ще два тижні залишатиметься у "зеленому" списку Європейського Союзу для здійснення громадянами вільних подорожей до ЄС.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"Цього тижня немає виключень зі списку ЄС для подорожей з рекомендованих безпечних третіх країн у час COVID-19. Лише чотири країни додано з Південної Америки та Африки. Це означає, що Україна повинна залишатися (у списку) принаймні ще два тижні", – написав Йозвяк.

Читайте такожУ США Україну визнали дуже ризикованою для подорожейВодночас офіційного прес-релізу з цього приводу на сайті Ради ЄС ще не оприлюднено.

Нагадаємо, вже другий тиждень поспіль очікується, що Україну можуть виключити зі списку країн, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії.

26 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС докладає зусиль для збереження можливості українцям подорожувати до Євросоюзу на випадок виключення України з "зеленого" списку

Раніше речник українського МЗС Олег Ніколенко зазначав, що, у разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої" зони, це не скасує безвізовий режим.

Він пояснив, що таке рішення лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення може бути переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

Автор: Віталій Саєнко