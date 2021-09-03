У травні "Белавія", яка пропонувала зручні перельоти між країнами, потрапила під санкції.

Лоукостер Flyone відкрив продаж на рейси між Києвом та Москвою з короткими пересадками у Кишиневі (Молдова).

Запуск регулярних рейсів планується з 1 листопада чотири рази на тиждень (понеділок, п’ятниця, неділя) з вильотом о четвертій ранку, пише Avianews.

Пасажирам з Києва, які летять до Москви, доведеться прочекати на наступний рейс до Росії у Кишиневі всього годину, поїздка від української столиці до Москви займе 3 години 50 хвилин і 3 години 40 хвилин – з Москви до Києва.

Єдиний квиток на маршрут Київ-Москва обійдеться від 141 євро і від 98 євро – у напрямку з РФ.

Читайте такожЛоукостер Wizz Air запроваджує обов'язкову COVID-вакцинацію екіпажівПрямих рейсів з Києва до Москви з 2015 року не пропонує жодна авіакомпанія. Рейси з пересадками з аеропорту "Жуляни" й "Бориспіль" до "Шереметьєво" й "Домодєдово" пропонують Lufthanza, Air Baltic, Ukraine International.

Також зручну пересадку пропонувала білоруська авіакомпанія Belavia, але з травня через арешт Протасевича вона потрапила під санкції, польоти у країни ЄС та Україну їй заборонені.

У 2020 році між Україною та Росією зупинене залізничне сполучення.

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Автор: Яна Ставська