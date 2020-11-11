Прогнозовано найбільшим попитом серед українців на зиму 2020-2021 користується Єгипет.

У розпал осені українці вже почали підбирати напрямки для зимових подорожей, незважаючи на ситуацію з коронавірусом.

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Як повідомляє прес-служба туроператора Join UP!, станом на 10 листопада 2020 року в його системі бронювання найбільше українців планує відправитися в холодну пору в Єгипет – 84% бронювань. За ним слідує Танзанія (7%) і тури в ОАЕ (4%).

У компанії констатують, що через пандемію COVID-19 цього літа багато зарубіжних напрямків залишалися закритими, а тому вибір для подорожей був невеликий. Тож багато туристів намагаються вхопитися за сонце і пляж взимку. Для цього можна відправитися в уже звичні українцям Єгипет і ОАЕ. Для поїздки в ці країни буде потрібно негативний ПЛР-тест (інформація актуальна на момент публікації - ред.). У випадку подорожі до Єгипту зробити його можна до вильоту або вже в аеропорту, а для подорожуючих в ОАЕ необхідно мати при собі оригінальний сертифікат англійською мовою, що підтверджує негативний ПЛР-тест (інформація актуальна на момент публікації - ред.), завантажити спеціальний додаток на смартфон, заповнити анкету і здати ще один безкоштовний тест після прильоту. Все це звучить незвично, але дозволяє убезпечити себе від можливих проблем і на відпочинку вже розслабитися, будучи впевненими в своєму здоров'ї.

Ще один варіант для поїздки – екзотичні Мальдіви, Занзібар, Домінікана і Мексика. Правила в'їзду у всіх різні: в Занзібар і Мексику ПЛР-тест не потрібен (інформація актуальна на момент публікації - ред.), Домінікана його теж не вимагає (інформація актуальна на момент публікації - ред.), але вибірково проводить безкоштовне дихальне тестування. З Мальдівами ситуація інша –буде потрібно і ПЛР-тест, і завантажений додаток, і заповнена анкета (інформація актуальна на момент публікації - ред.). Але що об'єднує всі країни – розкішні пляжі, вражаючі заходи сонця і теплі моря-океани, які нікуди не поділися, незважаючи на віруси.

"Як видно, пандемія хоч і перевернула ринок туризму, але бажання людей подорожувати залишилося колишнім. Головне, робити це безпечно. Зміна обстановки – гірське повітря або тепле сонце – це те, що потрібно для перезавантаження", - відзначають в Join UP!

Одночасно, багато звичних нам зимових напрямків недоступні через закриті кордони. Серед них і надзвичайно популярні європейські країни і Бали.

Проте, для всіх тих, хто все ж чекає на зиму, щоб скоріше стати на лижі, в цьому році з України можна відправитися в гори Туреччини на курорт Ерджієс. З плюсів, ПЛР-тестування по прильоту до Туреччини не потрібно (інформація актуальна на момент публікації - ред.), а це значить – буде потрібно менше підготовки і бюрократичних процедур. При цьому спусків самого різного рівня тут маса, а інфраструктура розвинена добре.

Крім того, доступні поїздки в традиційну зимову Софію (Болгарія), де теж зараз немає суворих вимог до в'їжджаючих українців (інформація актуальна на момент публікації - ред.). Зате є гори, сонце і відмінний відпочинок.

Втім, якщо перетин кордонів все одно викликає тривогу, то українцям пощастило мати власні гори – у Карпатах вже випав перший сніг, а зовсім скоро можна буде відкривати сезон неймовірних спусків і атмосферних фотографій для своїх соцмереж. Крім того, в Україні доступний не тільки активний, а й лікувальний відпочинок. Оздоровчі курорти дозволяють в прямому сенсі не тільки відволіктися від рутини, але і відновити організм.

"Цього року ми відкриваємо подорожі заново. Те, що здавалося вже буденним, тепер перенабувається, стаючи ще безпечніше і комфортніше. Одне можна сказати точно – світ продовжує подорожувати і коли кордони відкриються, то ми з високою часткою ймовірності побачимо справжній бум поїздок. Що це означає зараз? Що варто відправитися в дорогу, поки на пляжах і лижних спусках не так багато людей. Пандемія – не привід сховатися від світу. Швидше це можливість стати відповідальніше до свого здоров'я, а якісний відпочинок – частина цього підходу", – коментує керівник відділу розвитку напрямків Join UP! Катерина Артюх.

При цьому в прес-службі туроператора нагадують, що збираючись в дорогу, варто пам'ятати, що правила і вимоги в'їзду в різні країни можуть змінюватися і їх варто перевіряти перед відправленням.

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Автор: Марина Григоренко