В США відкрили музей селфі (фоторепортаж)

17:21, 03 квітня 2018
Фотозвіти
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Цей інтерактивний поп-арт музей досліджує історію та культурний феномен селфі - фотографії себе, зробленої собою особисто.

За час роботи музею відвідувачі зможуть не лише дізнатися історію селфі, яка, за словами творців музею налічує цілих 40 тисяч років, але також зробити безліч фотографій себе в найрізноманітніших локаціях.

Як повідомляв УНІАН, раніше Бруклінський музей відкривав виставку про Девіда Боуї за спецпропозицією.

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Теги: #фоторепортаж#США#музей#селфі