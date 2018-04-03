В США відкрили музей селфі (фоторепортаж)

Працювати цей інтерактивний поп-арт музей буде всього місяць - з 1 квітня по 1 травня 2018 року.

В американському місті Глендейл (штат Калифония) відкрився незвичайний музей - Музей селфі. Працювати він буде всього місяць - з 1 квітня по 1 травня 2018 року.

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Цей інтерактивний поп-арт музей досліджує історію та культурний феномен селфі - фотографії себе, зробленої собою особисто.

За час роботи музею відвідувачі зможуть не лише дізнатися історію селфі, яка, за словами творців музею налічує цілих 40 тисяч років, але також зробити безліч фотографій себе в найрізноманітніших локаціях.

Як повідомляв УНІАН, раніше Бруклінський музей відкривав виставку про Девіда Боуї за спецпропозицією.