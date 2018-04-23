Французький фотограф показав красу покинутих місць в різних куточках світу (фоторепортаж)

Те, як природа повертає своє, здається фотографу магією і нескінченною поезією.

Протягом останніх п'яти років 33-річний французький фотограф Джонк відвідав понад сімсот покинутих місць у більш ніж тридцяти країнах на чотирьох континентах.

В кінці 2000-х Джонк захопився зйомкою зворотного боку красивих європейських міст: документував дахи, тунелі метро вночі і вражаючі катакомби. Пізніше фотограф почав знімати покинуті місця зі старими графіті та особливою атмосферою, пише Новое время. STYLE.

За словами Джонка, бачучи іржу, стіни, що руйнуються і лущаться від старої фарби, розбиті вікна, він відчуває трепетне хвилювання. Але ще більше підсилюють це відчуття і надихають на зйомку неймовірні пейзажі, які в покинутих будівлях і місцях створює природа.

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Вона ніби відновлює те, що раніше належало їй. Обвиває стіни, вікна, залишені людьми пам'ятники, машини, меблі та інші предмети зеленню. У таких місцях природа вкотре доводить, що на нашій планеті господиня вона, а не людина.

Те, як природа повертає своє, здається Джонку магією і нескінченною поезією. Представляємо вражаючі знімки покинутих місць в галереї.