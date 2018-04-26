Річниця аварії на ЧАЕС: в столичному музеї "Чорнобиль" розповідають історію трагедії (фоторепортаж)

У 2016 році столичний музей "Чорнобиль" отримав звання Travellers Choice від впливового сервісу про подорожі TripAdvisor.

Щорічно 26 квітня, у чергові роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) 1986 року, в Україні та світі згадують жертв та героїв цієї трагедії.

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Національний музей "Чорнобиль" у свою чергу розповідає про історію цієї жахливої трагедії.

До речі, у 2016 році столичний музей "Чорнобиль" отримав звання Travellers Choice від впливового сервісу про подорожі TripAdvisor.

Музей розташований за адресою провулок Хоревий, 1 (ст. метро "Контрактова площа") та працює з понеділка по суботу о 10:00-18.00.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2018 року на Поштовій площі в Києві у річницю аварії на ЧАЕС співачка ONUKA зіграє техногенну симфонію.