В Мексиці художники перетворюють похмурі будинки на величезні мурали (фоторепортаж)

Здалеку це виглядає як єдина картина.

Арт-волонтери розфарбували всі будинки на пагорбах в районі Серро-де-ла Кампана в Монтерреї (Мексика) таким чином, що здалеку це виглядає як єдина картина.

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Майже півсотні художників долучилися до акції, перетворивши похмурі будинки на величезний мурал.

Варто зазначити, що сторона пагорба, нещодавно опублікована в фотосервісі Reuters, виявилася не першою роботою художників - до цього були розмальовані й інші сторони цього та інших пагорбів, і місце для подальших шедеврів ще залишилося. Кожний пагорб при цьому розмальований таким чином, щоб він здалеку виглядав як повноцінна картинка-мурал.

Тепер чимало туристів приїжджають сюди помилуватися цими будиночками.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше французький фотограф показав красу покинутих місць в різних куточках світу.