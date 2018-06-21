Ядерний туризм: японці пропонують відвідати найближче до Фукусіми місто-привид за 210 доларів (фоторепортаж, відео)

Серед іншого туристам пропонують відвідати діючу ферму та рисові поля, де досліджують вплив радіації на худобу та рослини.

В Японії стають дедалі більш популярними тури до міст-привидів, що виникли після аварії на атомній електростанції Фукусіма-1 у березні 2011 року.

Як йдеться в сюжеті ТСН, зокрема, туристів везуть до залишеного людьми міста Окума - найближчого до АЕС. Далі маршрут пролягає через діючу ферму та рисові поля, де досліджують вплив радіації на худобу та рослини. Взяти участь у дослідженнях можуть і самі туристи.

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Така одноденна екскурсія коштує 210 доларів.

Аварія на АЕС у префектурі Фукусіма виникла внаслідок найсильнішого за час спостереження землетрусу в Японії 11 березня 2011 року. І хоча три працюючі енергоблоки атомної електростанції були зупинені дією аварійного захисту, водночас було перервано електропостачання (у тому числі від резервних дизельних електростанцій), необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактора. У грудні 2013 року АЕС була офіційно закрита, однак на території станції досі тривають роботи з ліквідації наслідків аварії. За оцінкою японських інженерів-ядерників, на приведення об'єкта в стабільний та безпечний стан може знадобитися до 40 років.

Зазначимо, в Украні також існують організовані тури до Чорнобильскої зони, де у 1986 році відбулася аварія на четвертому енергоблоці місцевої АЕС. Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Втім, багато людей намагаються потрапити туди без супроводу.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2017 року в межах 30-кілометрової Чорнобильської зони відчуження розпочав роботу біосферний заповідник.