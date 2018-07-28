На гуцульскому фестивалі на Яремчанщині встановили одразу декілька національних рекордів (фоторепортаж)

У карпатському містечку Татарів 65 юнаків та чоловіків змагатись за звання найвитривалішого виконавця традиційного гуцульського танцю аркан.

На ХХV Міжнародному гуцульському фестивалі, що триває з 21 по 29 липня в Яремче встановили чотири рекорди України.

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Перший рекорд – на найтриваліше виконання гуцульського танцю аркан, другий – на наймасовіше частування стравами, приготовленими на вогні, третій – на найдовшу колону гуцульського гужового транспорту та четвертий – на вправляння бартками найбільшою кількістю осіб одночасно. «Танець аркан - це символ гірського життя, тож всі перипетії життя віднайшли своє місце в ньому. Аркан – це істинно чоловічий танок, що символізує братерство та підтримку товариша справа та зліва.

Танець може тривати достатньо довго і жоден порядний гуцул не припинить завчасно рухатись», - розповідає координатор Міжнародного гуцульського фестивалю Іван Гаврон.

У карпатському містечку Татарів 65 юнаків та чоловіків змагатись за звання найвитривалішого виконавця традиційного гуцульського танцю аркан. Організатори фестивалю запросили всіх бажаючих відчути дух гуцульського народного танцю та стати у нерозривне коло аркану. Перші півгодини змагань витримав 31 учасник, а годину змогли танцювати шість учасників. Найвитривалішими стали лише двоє - 14-річний Олексій та 18-річний Ярослав, вони без перерви танцювали 1 годину та 5 хвилин. Переможці розповідають, що готувалися до встановлення рекорду понад три місяці – тренували витривалість та техніку танцю, адже танок автентичний та виснажливий.

А ось у Поляниці встановили рекорд на наймасовіше частування стравами приготованими на вогні: п’ятеро баранів на вертелі, 100 літрів юшки із баранини, 150 порцій юшки з білих грибів, 60 літрів бануша з домашньої сметани та свіжезмеленої кукурудзяної крупи та інші гощення були приготовлені для гостей фестивалю.

Також вчора встановлено новий рекорд України на полонині «Перці» у селі Яблуниці на найдовшу колону гуцульського гужового транспорту: фіри, брички, фіакри - 109 метрів 20 сантиметрів. Про це повідомив представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський.

І наостанок у рамках XXV Міжнародного гуцульського фестивалю у Ворохті зафіксовано рекорд України «Вправляння бартками найбільшою кількістю осіб одночасно». Представник Національного реєстру рекордів України повідомив про те, що в дійстві взяло участь 43 особи.