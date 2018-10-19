Береги грецького озера Вістоніда огорнула гігантська павутина (фоторепортаж)

Експерти стверджують, що павуки, які створили цю павутину, безпечні для людини.

Грецьке озеро Вістоніда огорнула незвично велика павутина довжиною не менше кілометра. Спека, вологість і велика популяція комарів посприяли настільки незвичайному явищу.

Читайте такожНа популярному серед туристів острові у Греції на голови пляжників сповзла величезна кам'яна яна голила (відео)

Експерти попередили, що павуки, які створили це диво, безпечні для людини, однак, павутина, швидше за все, буде продовжувати рости через погодні умови.

Раніше в місті Аітоліко (Греція) частина узбережжя вже покривалася густою павутиною. Тоді павутина довжиною не менше 300 метрів покрила не тільки пляж, але і пальми з кущами.

«Явище, яке ми спостерігали в Аітоліко, не є безпрецедентним. Це відбувається не перший раз. Це сезонне явище, яке відбувається в основному в кінці літа і на початку осені і викликано павуками-тетрагнатідамі ... Ці павуки дуже маленькі за розміром, але вони здатні створювати величезну павутину», - зазначала тоді Марія Хатзакі, доцент кафедри молекулярної біології і генетики Університету Фракії.

Вона пояснила, що це явище викликали схвальні для збільшення популяції умови: «рясна їжа, високі температури і достатня вологість».

Фотосервіс Reuters 19 жовтня опублікував фоторепортаж c грецького озера Вістоніда, оточеного незвично великою павутиною.