Відкриття Замку чарівних снів присвячене 15-річчю роботи Діснейленду в Гонконзі.

У Гонконзі (Спеціальний адміністративний район Китаю) 21 листопада 2020 року розпочне офіційно працювати нова локація в Hong Kong Disneyland - Замок чарівних снів (Castle of Magical Dreams).

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Відкриття Замку чарівних снів присвячене 15-річчю роботи Діснейленду в Гонконзі. Основана тематика нової локації - діснеївські принцеси. Таким чином автори вирішили вшанувати 13 принцес та героїнь зі світу Disney, в тому числі - Білосніжка, Рапунцель, Тіана, Аврора, Меріда, Анна та Ельза, Жасмін, Мулан, Покахонтас, Белль, Аріель, Попелюшка та Моана.

Вже 20 листопада перші щасливі відвідувачі взяли участь в урочистій церемонії вікдриття локації. Примітно, що відбулося це практично через рік з "дня народження" в Китаї коронавірусу, який зіпсував життя населенню всієї планети. І поки увесь світ опинився перед перспективою залишитися без святкування Нового року та Різдва, в самому Китаї, схоже, життя вже налагодилося. Та й статистика COVID-19 в них відмінна - майже не фіксуються нові випадки.

Як бачимо на фото з відкриття Castle of Magical Dreams, місцеві на надто дотримуються соціальної дистанції, але, справедливості заради, хоч усі в масках (хоча їх в Азії активно носили і до пандемії).

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Автор: Марина Григоренко