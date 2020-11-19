Традиційно через територію Ізраїлю проходять міграційні шляхи багатьох видів перелітних птахів.
Читайте такожНа озері Караколь у Казахстані зупинилися понад тисячу фламінго (відео)
Якраз зараз в Долині Хула (Hula Nature Reserve) зупинилися граціозні журавлі. Цей регіон багатий на прісну воду, і саме тому птахи обирають його для перепочинку на шляху уздовж Великої рифтової долини між Африкою, Європою і Азією.
З давніх часів в долині існувало озеро Хула (біблійне озеро Мером), яке було осушено разом з навколишніми болотами в 50-х роках минулого століття з метою поліпшення навколишнього середовища для потреб сільського господарства. Хоча спочатку осушення розглядалося як національне досягнення Ізраїлю, згодом з'ясувалося, що ці дії мали і ряд негативних наслідків.
У 1964 році долина була оголошена заповідником, і частина озера, відома як Агмон ха-Хула - «озерце Хула», була відновлена, а зараз проводяться роботи з відновлення майже зниклої еко-системи, щоб зупинити погіршення ґрунтів.
Зазвичай такі популярні точки зупинки мігруючих птахів привертають увагу туристів-бьордвотчерів, тобто тих, хто полюбляє спостерігати за птахами.
Птахи та туризм
- Названі найкращі місця у світі для «бьорд-вотчерів»
- За пригодами на Дністровський каньйон: еко-прогулянки серед унікальної природи, круїзи по Дністру та рай для бьордвотчерів
- Червонокнижні птахи як на долоні: на Херсонщині розробили спеціальний маршрут для туристів-орнітологів (відео)
- До кенійського нацпарку вперше за 8 років повернулися цілі зграї рожевих фламінго (фото, відео)
- Неймовірне видовище: на ставку в Трускавці зібралася велика зграя лебедів (фоторепортаж)
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.