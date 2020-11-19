Долина Хула в Ізраїлі є популярним місцем міграції птахів уздовж між Африкою, Європою і Азією.

Традиційно через територію Ізраїлю проходять міграційні шляхи багатьох видів перелітних птахів.

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Якраз зараз в Долині Хула (Hula Nature Reserve) зупинилися граціозні журавлі. Цей регіон багатий на прісну воду, і саме тому птахи обирають його для перепочинку на шляху уздовж Великої рифтової долини між Африкою, Європою і Азією.

З давніх часів в долині існувало озеро Хула (біблійне озеро Мером), яке було осушено разом з навколишніми болотами в 50-х роках минулого століття з метою поліпшення навколишнього середовища для потреб сільського господарства. Хоча спочатку осушення розглядалося як національне досягнення Ізраїлю, згодом з'ясувалося, що ці дії мали і ряд негативних наслідків.

У 1964 році долина була оголошена заповідником, і частина озера, відома як Агмон ха-Хула - «озерце Хула», була відновлена, а зараз проводяться роботи з відновлення майже зниклої еко-системи, щоб зупинити погіршення ґрунтів.

Зазвичай такі популярні точки зупинки мігруючих птахів привертають увагу туристів-бьордвотчерів, тобто тих, хто полюбляє спостерігати за птахами.

Птахи та туризм

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Автор: Марина Григоренко