В Австрії, як і в багатьох країнах Європи, в останні дні встановилася нетипова для квітня морозна погода.

Фотосервіс Reuters показав, як фермери з австрійської Долини Вахау, відомої вирощуванням плодових дерев та винограду, спеціально "заморожують" квітучі плодові дерева в садах, щоб захистити їх таким чином від морозів.

Читайте такожЧарівна долина Вахау: земля розкішного австрійського бароко, білого вина і веселих ченцівСправа в тому, що весняне потепління в більшості країн Європи почалося ще в березні, тому зараз там в повному розпалі цвітіння плодових дерев. Втім, протягом останніх днів в Австрії, як і в багатьох країнах Європи, встановилася нетипова для квітня морозна погода, тож дерева опинилися під загрозою.

Існує кілька технік створення "штучного" льоду на деревах, але основне завдання в них - вночі покрити гілки дерев з бруньками, молодим листям та квіточками тонким шаром льоду, щоб він зберігав їх в найбільш морозні години. І виглядає результат дуже красиво.

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Автор: Марина Григоренко