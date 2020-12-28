Маленькі британці радіють снігопаду / фото REUTERS

Великобританію засипало снігом одразу після того, як країною пронісся ураган "Белла", що супроводжувався потужними зливами та сильними поривами вітру.

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Приміром, ось так сьогодні вранці було у містах Берфорд (Південно-Східна Англія) та Натсфорд (Північно-Західна Англія), що знаходяться у різних частинах країну.

До ранку сніг вже припинив йти, натомість виглянуло сонечко, і цьому неабияк зраділи дітлахи, які одразу вибігли на двір кататися на санчатах, та песики, яких вивели на прогулянку. Та й дорослі британці теж раділи снігу, граючи розчищаючи доріжки.

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Автор: Марина Григоренко