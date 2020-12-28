Снігопаду неабияк зраділи дітлахи, які одразу вибігли на двір кататися на санчатах.

Великобританію засипало снігом одразу після того, як країною пронісся ураган "Белла", що супроводжувався потужними зливами та сильними поривами вітру.

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Приміром, ось так сьогодні вранці було у містах Берфорд (Південно-Східна Англія) та Натсфорд (Північно-Західна Англія), що знаходяться у різних частинах країну.

До ранку сніг вже припинив йти, натомість виглянуло сонечко, і цьому неабияк зраділи дітлахи, які одразу вибігли на двір кататися на санчатах, та песики, яких вивели на прогулянку. Та й дорослі британці теж раділи снігу, граючи розчищаючи доріжки.

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Автор: Марина Григоренко