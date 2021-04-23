Проходить вона у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.

В Ужгороді відкрилася виставка "Світ писанки-2021". Побував на ній і кореспондент УНІАН.

Читайте такожУ Києві стартував традиційний фестиваль писанок, тепер ще й з кроликами (фото, відео)Цьогоріч у виставці взяли участь майстри не лише із Закарпаття, а й з Київщини, Львівщини, Тернопільщини та Херсонщини. Загалом було представлено близько 500 писанок.

Її мета – популяризація та розвиток писанкарських традицій на Закарпатті, ознайомлення з різновидами розпису писанки, відтворення її автентичних зразків.

Що відомо про писанки

Пи́санка - яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску й барвників.

В уявленнях багатьох народів яйце втілювало джерело життя і всього Всесвіту.

Фестивалі писанок традиційно проходять у Львові та Ужгороді, в останньому місті цьогоріч проходить сьома виставка писанок.

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Автор: Ольга Робейко