Розпочато проведення паспортизації населених пунктів «постраждалих від аварії на ЧАЕС»

На виконання Указу Президента України "Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи" в частині перегляду меж зон радіоактивного забруднення, до кінця 2011 року на Вінниччині проведуть дозиметричну паспортизацію 89 населених пунктів.

Бюджетна програма передбачає цільові надходження з Державного бюджету з метою екологічного оздоровлення територій, що зазнали радіоактивного забрудення, а також радіологічний захист населення, що мешкає в таких регіонах.

Як зазначив начальник управління МНС облдержадміністрації Сергій Вовченко, в обласному диспансері радіаційного захисту населення пройдуть обстеження усі громадяни, які мешкають у цих населених пунктах. Також лабораторно дослідять продукти харчування, вирощені на цих територіях.

Фахівці стверджують, що коштів достатньо, загалом з бюджету для Вінниччини виділено 300 тисяч гривень.