«Батьківщина» достроково відкликала депутата облради Сторчака

Вінницька обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» повідомила, що ХХ партійна конференція, ухвалила рішення про дострокове відкликання обраного в багатомандатному виборчому окрузі за списком політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» № 19 депутата Вінницької обласної Ради Григорія Сторчака.

«В прийнятті рішення конференція керувалась пунктом 5 статті 38, пунктом статті 39 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Відкликання відбулося в зв‘язку з невиконанням постанов Президії Політичної Ради партії № 06-08-129 від 10 листопада 2010 року та № 06-08-130 від 10 листопада 2010 року, входження з 29 квітня 2011 року до міжфракційної депутатської групи «Майбутнє Вінниччини», порушення зобов’язань, даних 27 вересня 2010 року тридцяти восьми делегатам конференції Вінницької обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», викладене в присязі кандидата у депутати місцевої ради від партії «Батьківщина», - йдеться у заяві Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина».

На конференції були присутні 26 делегатів із 40 обраних, усі делегати підтримали рішення про відкликання.