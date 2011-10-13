«Батьківщина» достроково відкликала депутата облради Сторчака

17:30, 13 жовтня 2011
Вінниця
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Заява облорганізації партії

Вінницька обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»  повідомила, що  ХХ партійна конференція, ухвалила рішення про дострокове відкликання обраного в багатомандатному виборчому окрузі за списком політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» № 19 депутата Вінницької обласної Ради Григорія Сторчака.
«В прийнятті рішення конференція керувалась пунктом 5 статті 38, пунктом статті 39 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
Відкликання відбулося в зв‘язку з  невиконанням постанов Президії Політичної Ради партії № 06-08-129 від 10 листопада 2010 року та № 06-08-130 від 10 листопада 2010 року, входження  з 29 квітня 2011 року до міжфракційної депутатської  групи «Майбутнє  Вінниччини»,  порушення зобов’язань, даних 27 вересня 2010 року тридцяти восьми делегатам конференції Вінницької обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», викладене в присязі кандидата у депутати місцевої ради від партії «Батьківщина», -  йдеться у заяві Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина».
На конференції були присутні 26 делегатів із 40 обраних, усі делегати підтримали рішення про відкликання.

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