Вінниччина в енергоефективному рейтингу – перша

Вінницька область очолила рейтинг найбільш енергоефективних регіонів держави. Такі дані повідомила компанія СКМ за результатами проекту "Рейтинг енергоефективності областей України", виконаного аналітичним центром "Бюро економічних і соціальних технологій".

Рейтинг відображає ефективність використання енергоресурсів по областях України з урахуванням існуючого рівня розвитку економіки. Оцінювання відбувалося в чотирьох базових галузях: промисловості, послугах, сільському господарстві, житлово-комунальному господарстві.

За підсумками дослідження, сумарний рейтинг енергоефективності серед регіонів України очолили Вінницька - 71% від аналогічних показників по Євросоюзу, Чернівецька - 70%, Одеська - 70%, Закарпатська - 68%, і Херсонська області - 67%.

Своєму лідерству в рейтингу Вінницька область зобов`язана в першу чергу високим рівнем енергоефективності житлового сектора. Показники ефективності житлового сектора становлять 87% порівняно з країнами ЄС. В цілому по Україні рівень енергоефективності становить 52% порівняно з країнами ЄС.

Згідно з дослідженнями, показники енергоефективності в сільському господарстві становлять 33%, в промисловості 44%, у сфері послуг - 72% та в житловому господарстві 62% від рівня ЄС.

Низький рівень енергоефективності в сільському господарстві, вважають дослідники, спричинений низькою доданою вартістю продукції в цьому секторі національної економіки, в порівнянні з країнами ЄС.

Разом з тим, зазначено авторами дослідження, окремі галузі переробної промисловості України за своєю енергоефективністю вже не поступаються ЄС.