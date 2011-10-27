Школа молодого профактивіста – в дії

50 молодих людей навчатимуться протягом року у Вінницькій Школі молодого профактивіста. Новий навчальний рік у школі розпочався 25 жовтня у Будинку профспілок .

Заняття триватимуть до 15 червня. Навчальна програма передбачає сесії з ефективного управління профсплкою, менеджмент профкому, профбюро та комісій по роботі з молоддю, імідж профспілкового лідера і т.ін.

- Ми розповімо про форми й методи роботи, у нас крім тренінгів, у нас обовязково будуть практичні заняття, - розповідає голова молодіжної ради профспілок Вінницької області

Андрій Запорожан. – У нас є окремі тренінги, зокрема, робота із ЗМІ: складання прес-релізу, прес-анонсу, PR та IT-технології. Є заняття по тому, як створити профспілку з нуля, провести правильно зібрання.