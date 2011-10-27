Середня пенсія в області – 1147 грн.

За даними головного управління Пенсійного Фонду Україніи у Вінницькій області, на сьогодні на Вінниччині нараховується 514 615 одержувачів пенсій та грошових допомог. Від початку року контингент зменшився на 3531 чоловік. Із загальної чисельності пенсіонерів 20 620 чоловік – пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу, що більше від початку року на 38 осіб.

Середній розмір пенсійної виплати на одного пенсіонера (без врахування осіб з числа військовослужбовців) за 9 місяців 2011 році склав 1 077 грн. 71 коп., що на 14,0% більше від відповідного періоду попереднього року (944 грн. 99 коп.). З урахуванням пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу середня пенсійна виплата у 2011 році складає 1 147 грн. 10 коп.