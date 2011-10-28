У Вінниці відкриється безкоштовний юридичний центр

Згідно закону «Про безоплатну правову допомогу» у Вінниці планують створити регіональний юридичний центр, де отримати безкоштовну юридичну допомогу зможуть жертви політичних репресій, ветерани війни, біженці, підозрювані у злочинах, особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту та особи, у справах яких участь захисника є обов'язковою.

На створення у Вінниці юридичного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги потрібно 450 тисяч гривень.

- Кошти вже виділені і центр відкриється до першого січня 2013 року, - повідомив начальник головного управління юстиції у Вінницькій області Леонід Льовкін.