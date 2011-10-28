Оренда калинівських ставків подорожчала у 60 разів

Калинівська районна влада переглянула вартість оренди водних об'єктів. Якщо раніше тут можна було орендувати водойму з розрахунку 10 грн. 70 коп. за гектар, то відтепер на це треба витрачати 600 гривень.

За словами голови Калинівської РДА Василя Поліщука, така вартість оренди водного плеса цілком підйомна для підприємців. А громадам неабияка користь: кошти від оренди усіх 174 ставків підуть громадам, яким вони належать. Наразі вже 90% орендарів переуклали угоди оренди.

Подорожчала і калинівська земля. За межами населеного пункту відтепер орендарі мають сплачувати 450 гривень за гектарр замість 80 грн., як було досі.

З наступного року Калинівський район планує отримати надходження від оренди землі та водних об'єктів у розмірі близько трьох мільйонів гривень.

