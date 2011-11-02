Козаки пом’януть отамана Якова Гальчака на Літинщині

У селі Малинівка Літинського району четвертого листопада вшанують пам'ять подільського отамана Якова Гальчевського.

Цього дня українська спільнота разом з усіма бажаючими відкриє виставку тематичних матеріалів у приміщенні Літинського краєзнавчого музею ім. Устима Кармалюка (м. Літин). Пізніше гості покладуть квіти на могили рідних отамана у селі Малинівка, а у актовій залі школи відбудуться урочистості. Оскільки саме село Гута-Літинська, нині Малинівка, є батьківщиною отамана, який у 1894 році там народився.

За своє життя Яків Гальчевський став знаним як військовий діяч, активний учасник повстанського руху в Україні 18-20-х років ХХ століття, вчитель, письменник, штабс-капітан російської армії, сотник Армії УНР, майор Війська Польського.

Організатори заходу - громадсько-політичне об'єднання «Український Дім», Вінницьке об'єднання «Молода Подільська Січ», Вінницький козацький полк імені Івана Богуна.