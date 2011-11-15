Центри зайнятості області працевлаштували 32,4 тис. безробітних

За інформацією прес-служби Вінницького обласного центру зайнятості, з початку року за сприяння центрів зайнятості працевлаштовано 32,4 тис. осіб. Це становить 47,1% від усіх, що перебували на обліку. Проходили професійне навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації 8169 осіб; брали участь в оплачуваних громадських роботах 9500 осіб; охоплено профорієнтаційною роботою 66 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року, чисельність працевлаштованих зросла на 7,7%, охоплених профнавчанням – 2%, оплачуваними громадськими роботами – 14,5%.

У січні-жовтні 2011 року в обласній службі зайнятості зареєстровано 38,5 тис., а усього перебувало на обліку 68,8 тис. незайнятих громадян. З них мали статус безробітного 58,7 тис. осіб, отримували допомогу з безробіття 53 тис. осіб. В загальній чисельності безробітних, що перебували на обліку, 43,4% складають мешканці міської, 56,6% – мешканці сільської місцевості.

Протягом десяти місяців від 6,8 тис. роботодавців до центрів зайнятості надійшли дані про наявність 37,6 тис. вакансій, серед яких найбільш затребуваними були продавці продовольчих і непродовольчих товарів, охоронники, водії, кухарі, трактористи, слюсарі-ремонтники тощо. Користувалися попитом на ринку праці також фахівці з високим рівнем кваліфікації, зокрема, бухгалтери, менеджери.

