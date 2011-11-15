Асоціацію суддів Вінницької області очолив Андрій Загороднюк

Вінницький апеляційний адміністративний та Вінницький окружний адміністративні суди для захисту законних спільних інтересів суддів, їх незалежності та незалежності судової влади, ініціювали створення Асоціації суддів Вінницької області.

Як йдеться у положенні про новостворену громадську організацію, опублікованому на сайті Вінницького окружного адмінсуду, Асоціація також дбатиме про підвищення професійного рівня суддів та їх авторитету, сприятиме становленню громадянського суспільства в Україні та розвитку демократичного законодавства і правосуддя, розвитку правової теорії та юридичної просвіти, організації обміну досвідом з суддями інших країн.

А ще - її діяльність буде спрямована на задоволення інформаційних, культурно-просвітницьких та інших потреб працівників суддівського корпусу, правоохоронних органів та населення.

Очолив Асоціацію суддя Вінницького окружного суду Андрій Загороднюк.

До участі в Асоціації фундатори громадської організації запрошують діючих суддів та суддів у відставці судів загальної юрисдикції, спеціалізованих судів всіх рівнів Вінницької області .

Серед іншого, асоціація наглядатиме за дотриманням суддями Кодексу професійної етики.