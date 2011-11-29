Чверть бюджетних порушень – за працівниками контролюючих органів

За 11 місяців поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого, підвищилась ефективність прокурорського реагування на порушення закону у бюджетній системі, де державі завдається найбільше матеріальних збитків.

Як повідомив прокурор Вінницької області Олександр Мрихін, ще тільки порушено 66 кримінальних справ, а за актами прокурорського реагування до різних видів відповідальності притягнуто 177 посадових осіб, з них 40, або майже кожний четвертий - це посадовець контролюючих органів. Сума відшкодованих до бюджету коштів склала 4,8 млн. грн.

З метою відшкодування зайве витрачених бюджетних коштів активізовано використання представницьких повноважень. Сума задоволених судами позовів прокурорів у цій сфері зросла із 8 до 19 млн. грн., а сума, на яку реально виконані судові рішення по стягненнях до бюджету, збільшилась із 2,4 до 8,5 млн. грн.

Характерними для області порушеннями бюджетного законодавства є незаконні видатки на підставі одноособових рішень голів місцевих рад та райдержадміністрацій, завищення обсягів робіт і послуг за бюджетні кошти, нарахування зарплати особам, які не виконували ніякої роботи тощо.