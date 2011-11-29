Вінниччина за зростанням зарплатні – п’ята в Україні

Середня заробітна плата в Україні в жовтні 2011 зменшилася на 0,3% в порівнянні з вереснем 2011 року, до 2 729 гривень на місяць, і зросла на 11,4% в порівнянні з жовтнем 2010 року. Про це з посилання на Держстат повідомила ТСН.

За даними відомства, найбільше зростання заробітної плати в жовтні спостерігався в Хмельницькій (на 15,1%), Черкаській (на 14,5%) і Запорізькій (на 14,0%) областях.

Далі йдуть зарплати у Волинській (на 13, 6%), Вінницькій та Донецькій (на 13,0%), Полтавській (на 12,4%), Київській (на 12,3%), Рівненській (на 11,7%) , Дніпропетровській (на 11,3%), Кіровоградській (на 11,0%), Харківській (на 10,7%), Івано-Франківській (на 10,5%), Сумській (на 10,4%), Луганській ( на 10,2%), Одеській і Львівській (на 9,9%), Житомирській (на 9,4%), Херсонській (на 9,0%), Чернівецькій (на 8,6%), Чернігівській (на 8, %), Тернопільській (на 7,6%) та Закарпатської (на 7,5%) областях.

У Києві зростання реальної заробітної плати в жовтні склав 8,3%, у Севастополі - 5,9%, в АРК - 6,7%.

Найнижчий рівень зарплат в Тернопільській області, де середня зарплата склала 1953 грн, найвищий рівень - у Києві, який становить 4128 грн.

У жовтні в порівнянні з аналогічним місяцем 2010 року середня зарплата виросла: у сільському господарстві (на 29,1%), торгівлі автомобілями та їх ремонті (на 24,5%), готельні та Ресторанні сферах (на 22,6%), будівництві (на 21,9%), лісовому господарстві (на 21,1%), у промисловості (на 20,1%), у сфері операцій з нерухомістю (на 21,1%), у фінансовій діяльності (на 16,2% ).

Нагадаємо, у вересні середня заробітна плата підвищилася в порівнянні з серпнем на 1,6%, або на 43 гривні до 2 737 гривень на місяць.

Середня зарплата в Україні в 2010 році склала 2239 гривень.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням, щоб не відчувати себе бідними, 54% українців хочуть отримувати зарплату від 2700 гривень на людину на місяць.