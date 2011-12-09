Кожен клас кожної школи області отримає спортивну літературу

Низку новацій у сфері масового спорту презентував у Вінниці народний депутат України, віце-президент Національного олімпійського комітету, голова Всеукраїнського спортивного товариства “Динамо” Віктор Корж. Прес-конференція з цього приводу відбулась 8-го листопада у приміщенні обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Віктор Корж.

У першу чергу йшлося про всеукраїнську акцію «Олімпійський куточок». У її рамках незабаром кожен клас кожної з близько тисячі шкіл області отримає спортивну літературу, а найспортивніші заклади – ще й спортінвентар. За словами голови обласного відділення НОК України Федора Новіка, фури з цим вантажем мають надійти до Вінниці вже найближчої середи, після цього все це розвозитимуть по районах. Під час зустрічі з Віктором Коржем представники чотирьох вінницьких шкіл ( 34, № 35, № 27 та № 2) вже отримали перші подарунки в рамках акції – набори м’ячів для ігрових видів спорту.

Також Віктор Корж презентував вінницькому спортивному активу свої пропозиції з метою покращення фізичного здоров’я молоді: дворові спортивні майданчики (вартістю від 20 до 100 тисяч гривень) та давно відомі стінки-профілактори Евмінова, які допомагають боротися зі сколіозом.

– 40 % випускників українських шкіл страждають сколіозом. За допомогою відносно недорогого обладнання Євмінова можна значно покращити цей показник. Займатися на ньому можна буде як на уроках фізкультури, так і в позаурочний час (індивідуально), – каже Віктор Корж. – Нові дворові спортмайданчики можна досить встановити за наявності коштів, адже вони, як тимчасові споруди, не потребуватимуть спеціальних узгоджень в управліннях архітектури тощо.