Обласне КРУ перевірить, чи правильно нараховують пенсії чорнобильцям

Контрольно-ревізійне управління у Вінницькій області до 23 грудня поточного року проводить ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області та його територіальних підрозділів.

Ревізори мають намір з'ясувати, чи правильно відбувається призначення пенсій, допомог і компенсацій особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, а також обґрунтування видачі документів, що слугували підставою для їх призначення, за період із січня 2009 по грудень 2011 року.

КРУ у Вінницькій області звертається до усіх, кому відомі факти, що свідчать про порушення вимог законодавства при призначенні та виплаті пенсій, допомог і компенсацій зазначеній категорії громадян, прохання повідомити за телефоном (0432) 66-12-01 або за «телефоном довіри» (0432) 66-28-96.

На дзвінки вінничан чекають щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.