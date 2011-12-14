З Міжнародного фестивалю у нас срібло і бронза

Учень Вінницького вищого професійного училища сфери послуг Сергій Сухін виборов срібну та бронзову медалі на ІІ Міжнародному фестивалі з кулінарного мистецтва і сервісу. Кулінарний поєдинок проходив у Києві. Там же відбувся і І Всеукраїнський конкурс з карвінгу (мистецтво вирізання з овочів та фруктів).

Юнак брав участь у двох номінаціях: «Оригінальна сучасна страва» та «Страва з гідро біонтів». У першій на суд журі він представив Фуа-гра з зеленим чаєм та карамелізованими фруктами; у другій - форель зі спаржею і соусом. Обидві страви мають вишуканий, тонкий смак та оригінальну технологію приготування, тож прискіпливе журі високо оцінило майстерність хлопця.

Сергій Сухін вже вдруге представляв Вінницю на Міжнародному фестивалі з кулінарного мистецтва та сервісу. Наставником майбутнього ресторатора є новатор своєї справи і надзвичайно творча особистість Оксана Тимофіївна Стрижко.